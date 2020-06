Het aantal coronabesmettingen onder het personeel van een Duits slachthuis is gestegen naar 657, melden lokale media woensdag. Daarnaast zitten vanwege de virusuitbraak ongeveer zevenduizend personen in quarantaine.

Eerder op de dag maakten de lokale autoriteiten en vleesproducent Tönnies bekend dat vierhonderd medewerkers positief waren getest op het virus. Nu 983 van de 1.050 testuitslagen bekend zijn, is dat aantal flink toegenomen.

Van de medewerkers van het slachthuis in Rheda-Wiedenbrück hebben tot dusver bekend slechts 326 personen een negatieve uitslag. Er bestaat een kans dat zij wel besmet zijn, omdat coronatesten doorgaans pas betrouwbaar zijn als ze worden uitgevoerd op personen die ziekteverschijnselen vertonen.

De lokale autoriteiten hebben uit voorzorg ongeveer zevenduizend personen in quarantaine geplaatst. Naast medewerkers gaat het ook om personen die recentelijk op het terrein van het slachthuis zijn geweest. Zij worden binnenkort getest.

Vanwege de virusuitbraak is het slachthuis woensdag per direct gesloten. Uit voorzorg zijn ook alle scholen en kinderopvangen in het district waar het slachthuis onder valt dicht.

Tönnies, waar wereldwijd 16.500 personen voor werken, meldde dinsdag nog dat er in zeven dagen tijd binnen het gehele bedrijf 128 besmettingen waren geconstateerd. Ook werden toen maatregelen aangekondigd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.