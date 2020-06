Minister Wopke Hoekstra (Financiën) verwacht dat verreweg het grootste deel van het huidige, tweede noodpakket straks niet verlengd hoeft te worden als het per 1 oktober afloopt. Dat zegt hij woensdag in gesprek met NU.nl.

"Ik hoop en verwacht dat 90 tot 95 procent van het tweede pakket niet nodig zal zijn. Het is nu half juni, in augustus moeten we verder kijken", zegt Hoekstra.

"We zitten nu in de tweede fase van een ongekend noodpakket dat vier in plaats van drie maanden duurt. We gaan over twee maanden weer kijken wat er voor de volgende fase nodig is", aldus de bewindsman.

Tegen die tijd zullen de verschillen tussen en binnen de sectoren groot zijn, verwacht hij. "Daar moet je je recept op aanpassen."

Sommige bedrijfstakken zullen pas weer op volle kracht kunnen draaien als er een vaccin is. "Denk aan een discotheek waar je gewend bent om bij uitstek dicht tegen elkaar aan te staan, want dat doe je als je aan het dansen bent. Denk aan grote festivals. Of aan een internationale branche zoals de luchtvaart", zegt Hoekstra.

Als er weer steunmaatregelen komen, dan is dat niet in dezelfde vorm zoals bij de eerste twee noodpakketten. Hoekstra wil voor de toekomst sowieso voorzichtig zijn met het woord 'nood' als het kabinet weer moet bijspringen in de economie.

Het eerste pakket, dat liep van maart tot en met mei, moest "met stoom en kokend water" in elkaar worden gezet vanwege de acute economische val. Daarna had het kabinet wat langer de tijd om met een vervolg te komen. "Het tweede noodpakket is intelligenter in elkaar gezet dan het eerste. Daar hebben we van geleerd."

Volgende maatregelen zijn volgens Hoekstra afhankelijk van de internationale handel en de mate waarin Nederlanders zich aan de coronamaatregelen houden zodat het virus zich niet verder verspreidt.

'Paar jaar nodig om helemaal te herstellen'

De eerste twee pakketten kosten een kleine 30 miljard euro. Het grootste gedeelte gaat naar de NOW-regeling (ongeveer 15 miljard euro), daarmee neemt het kabinet een deel van de loonkosten voor zijn rekening van bedrijven met een fors omzetverlies door de coronacrisis.

Ook voor de bijstandsregeling voor zzp'ers (Tozo, 3,7 miljard) en de compensatie voor ondernemers (Togs en TVL, 2,6 miljard) werd veel geld uitgetrokken. Verder kregen onder meer de cultuursector, het openbaar vervoer en de gemeenten extra geld van het kabinet om de coronacrisis financieel het hoofd te bieden.

Als alle huidige en geplande uitgaven worden opgeteld bij de gemiste inkomsten, dan komt de totale rekening uit op ruim 100 miljard euro. Ondanks deze enorme kabinetsuitgaven zullen mensen hun baan verliezen en bedrijven failliet gaan, waarschuwt Hoekstra.

"Ik zet alles op alles om te doen wat goed is voor de economie voor de korte en de lange termijn. Het maakt veel uit voor mensen of ze naar hun werk kunnen of thuis sollicitatiebrieven zitten te tikken."

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid volgend jaar oploopt tot 7 procent, een verdubbeling ten opzichte van 2019. De economie krimpt dit jaar naar verwachting met een ongekende 6 procent.

De hoop op een V-recessie, een harde dip en snel herstel, is al lang vervlogen. Hoekstra: "Het duurt langer dan we aanvankelijk dachten voordat we op het pad zitten van voor de crisis. We hebben een paar jaar nodig om helemaal te herstellen."

De minister ziet niet enkel slechte vooruitzichten. "Ik ben niet alleen maar somber. We krabbelen ook echt weer op. Ik hoor en zie zelf ook positieve signalen."

