Zeker vierhonderd medewerkers van een slachthuis in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn besmet met het coronavirus. Er zijn in totaal duizend testen uitgevoerd, melden lokale media woensdag, maar van de helft is de uitslag nog niet bekend.

Het varkensslachthuis van levensmiddelenproducent Tönnies, die onder meer aan supermarkten levert, is gevestigd in de gemeente Rheda-Wiedenbrück. Vanwege de virusuitbraak zijn de werkzaamheden tijdelijk stopgezet.

De lokale autoriteiten besloten dinsdag alle medewerkers van dit slachthuis opnieuw te testen, nadat het bedrijf meldde een virusuitbraak onder het personeel op het spoor te zijn gekomen. Tot dinsdag waren in zeven dagen tijd 128 besmettingen in heel het bedrijf vastgesteld.

Naar verwachting krijgen de honderden personeelsleden in Rheda-Wiedenbrück die hun uitslag nog niet hebben, deze woensdag bericht over of ze wel of niet besmet zijn.

Het district Gütersloh, waar het slachthuis onder valt, sluit uit voorzorg alle scholen en kinderopvangcentra, omdat een deel van de ouders werkzaam is voor Tönnies. Voor de kinderen betekent dit dat hun zomervakantie, die eigenlijk pas eind juni zou beginnen, nu al van start gaat.

