Diverse herinneringscentra en oorlogsmusea krijgen vanwege de coronacrisis in totaal 2 miljoen euro aan noodsteun, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport woensdag. Het gaat hierbij voornamelijk om de partijen die aangesloten zijn bij Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45 (SMH), waaronder het Verzetsmuseum en Nationaal Monument Kamp Vught.

De helft van het budget is afkomstig van het ministerie, de andere helft van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).

Van de 1 miljoen euro van het vfonds komt een deel beschikbaar voor enkele partijen die geen lid zijn van SMH. Het gaat hierbij om centra en musea waarin het ministerie en het vfonds de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd.

De financiële steun geldt als een tegemoetkoming in de kosten als gevolg van de gedwongen sluitingen. Tussen 16 maart en 1 juni waren de herinneringscentra en oorlogsmusea dicht vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Staatssecretaris Paul Blokhuis benadrukt dat de oorlogsmusea en herinneringscentra van SMH "een vitale functie" in de samenleving hebben. "Het vfonds en ik zetten ons samen in om dit essentiële werk in stand te houden en de effecten van de coronacrisis daarop zoveel mogelijk te beperken", aldus Blokhuis.

