Alle nertsen op een boerderij in Denemarken worden geruimd nadat het coronavirus onder de dieren blijkt te zijn. Het is de eerste vastgestelde nertsenbesmetting buiten Nederland.

Lokale autoriteiten besloten de dieren te testen omdat een persoon die betrokken is bij de nertsenhouderij positief testte op het virus.

Uit een onderzoek onder 34 nertsen bleek dat het coronavirus aanwezig was bij de dieren. Alle nertsen op de boerderij worden nu uit voorzorg geruimd, laat de Deense voedselautoriteit weten.

Denemarken is een van de grootste nertsenhouders ter wereld, samen met China en Polen. De fretachtige dieren worden gefokt voor hun bont.

De Deense voedselautoriteit heeft maatregelen getroffen en gaat onderzoeken of het virus zich verspreid heeft naar omringende nertsenhouderijen.

Half miljoen nertsen geruimd in Nederland

Het virus is voor het eerst bij nertsen vastgesteld in Nederland. In totaal zijn er hier 570.000 nertsen geruimd bij dertien bedrijven, aldus de NVWA.

In Nederland zijn ook twee gevallen bekend waarvan nerts-op-mensbesmetting vermoed wordt. Het zouden de enige bekende gevallen buiten China zijn waarbij een dier een mens infecteert.

De Deense autoriteiten hebben nog niet gezegd of de genoemde positief geteste persoon door nertsen is besmet, of andersom.

Het RIVM benadrukt dat de kans dat mensen worden aangestoken door dieren erg klein is. Er zijn over de wereld verspreid maar enkele gevallen hiervan bekend en geen aanwijzingen dat dit een rol speelt in de uitbraak van het virus.

Het is vanaf 2024 verboden in Nederland om nertsen te fokken voor hun bont. Bij besmette bedrijven in Nederland gelden extra voorzorgsmaatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.