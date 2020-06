India maakt woensdag melding van meer dan tweeduizend coronadoden en bijna elfduizend nieuwe coronapatiënten. De stijging van het dodental is opmerkelijk, gezien de voorgaande dagen er 'slechts' drie- tot vierhonderd doden per dag werden gemeld. Volgens India wordt achterstallige informatie verwerkt.

Het gros van de nieuw gemelde dodelijke slachtoffers is afkomstig uit de miljoenenstad Delhi en de deelstaat Maharashtra. Autoriteiten melden dat honderden overleden patiënten, die al wel in beeld waren maar vanwege drukte nog niet verwerkt konden worden, nu zijn toegevoegd aan het officiële dodental.

In totaal zou het gaan om bijna zeventienhonderd patiënten die al enige tijd eerder waren overleden aan de gevolgen van COVID-19. Het is echter niet duidelijk of de complete achterstand nu is weggewerkt. Mogelijk volgt nog een dag met een relatief grote stijging van het dodental.

Het aantal besmettingen in India steeg met bijna 11.000 naar 354.065. Alleen Rusland, Brazilië en de Verenigde Staten tellen meer ziektegevallen. Het Indiase ministerie van Volksgezondheid meldt dat zeker 155.227 patiënten nog behandeling nodig hebben, terwijl bijna 187.000 inwoners genezen zijn verklaard.

Premier Narendra Modi gaat woensdag in gesprek met onderministers die verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid in enkele deelstaten van het land, onder wie de bestuurders van Maharashtra en Delhi. Deze maand werden veel versoepelingen doorgevoerd, terwijl het coronavirus juist om zich heen lijkt te grijpen.

