Twee met corona besmette inwoners uit Nieuw-Zeeland, die hun verplichte quarantaine verlieten en het land doorreisden om een stervend familielid te bezoeken, zijn in contact gekomen met ten minste 320 andere personen. Premier Jacinda Ardern spreekt van een 'beleidsblunder' en heeft een hoge legerleider aangesteld om voortaan de quarantaineregels te handhaven.

Nieuw-Zeeland had zichzelf daags daarvoor 'coronavrij' verklaard, nadat de laatste bevestigde coronapatiënt genas. Ardern hield er rekening mee dat nieuwe patiënten zich konden aandienen, maar noemt het ontstane incident een "onacceptabele beleidsfout".

Het tweetal patiënten was 7 juni teruggekeerd uit het Verenigd Koninkrijk en, volgens de geldende noodverordening, in quarantaine gesteld. Ze mochten die isolatie echter vervroegd verlaten vanwege de broze gezondheid van een familielid. Normaal gesproken hadden zij nog zeker één week in isolatie moeten verblijven.

Daarnaast werden ze bij het verlaten van de quarantaine ook niet getest op het coronavirus.

Leger gaat terugkerende inwoners monitoren tijdens quarantaine

Ardern zegt dat de fout "niet nogmaals gemaakt kan worden" en laat het leger daarom de aankomst van terugkerende inwoners monitoren, en hun daaropvolgende quarantaine.

Tegelijkertijd onderzoekt het Nieuw-Zeelandse ministerie van Volksgezondheid met wie de vrouwen in contact zijn gekomen. Tot dusver gaat het om zeker 320 personen, onder wie passagiers van het terugkerende vliegtuig en personen die met hen in een hotel verbleven in Auckland.

"Ik sta niet toe dat alle geboekte progressie op het spel wordt gezet door het niet naleven van de regels", sprak Ardern in de nacht van dinsdag op woensdag. De twee terugkerende inwoners waren de eerste nieuwe besmettingen binnen Nieuw-Zeeland in ruim drie weken tijd.

