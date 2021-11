De Artsenfederatie KNMG en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben in 2020 een draaiboek gepubliceerd waarin staat hoe Nederlandse intensivecarebedden verdeeld moeten worden in geval van extreme schaarste door een eventuele heropleving van het coronavirus. Artsen hopen dat het draaiboek nooit nodig zal zijn.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd gebruikt het draaiboek bij toezicht op een eventueel code zwart. Ook voldoet het aan de normen van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), aldus de organisaties.

Het draaiboek moet voorschrijven hoe intensivecareafdelingen bepalen welke patiënt een bed toegewezen krijgt en welke niet, mochten intensivecarebedden schaars worden. Als dit het geval zou zijn, dan is er sprake 'Code Zwart'.

In het geval van 'Code Zwart', moeten artsen volgens het draaiboek handelen op basis van drie ethische uitgangspunten: "gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en het willen redden van zoveel mogelijk levens". Alle patiënten moeten overal in Nederland gelijk worden behandeld.

Bij uiterste nood is de medische status van een patiënt niet meer het belangrijkste, maar naar een aantal niet-medische uitgangspunten:

Kort verblijf krijgt voorrang

Artsen blijven ook tijdens het noodprotocol proberen om patiënten die zich als eerste aandienen, als eerste hulp te bieden. Het is echter niet zeker of dat lukt in tijden van enorme drukte. Als statussen met elkaar vergeleken moeten worden, krijgen in eerste instantie mensen die maar voor korte tijd op de ic moeten liggen, voorrang.

Dit doen artsen omdat dan meer mensen geholpen kunnen worden. Als het vermoeden er is dat een Nederlander langer op de ic moet liggen, krijgt diegene minder prioriteit.

Zorgmedewerkers eerst

Mocht de verwachte verblijfsduur van een patiënt geen verschil maken, dan gaat het toe te wijzen bed in principe naar een zorgmedewerker. Dit is alleen van toepassing als deze medewerker "veel risicovol contact" zou hebben gehad met coronapatiënten en diegene zich niet goed kon beschermen door gebrek aan beschermingsmiddelen.

Jongere generaties voor ouderen

Als de eerste twee punten nog niet tot een toewijzing hebben geleid, dan moeten artsen kijken naar de leeftijd van een patiënt. Hierbij zal een patiënt van een jongere generatie voorkeur krijgen boven iemand van een oudere generatie. Generaties worden onderverdeeld over periodes van twintig jaar. Wel moeten patiënten dan een ongeveer even lange opnameduur hebben en een ongeveer gelijke overlevingskans.

Patiënten die al vóór code zwart op ic's lagen, moeten daar niet ineens vanaf

Het is echter niet zo dat, als code zwart actief is, oudere ic-patiënten altijd moeten plaatsmaken voor jongere generaties die dringend een ic-bed nodig hebben. "Dit zou er namelijk voor zorgen dat op ieder moment de behandeling van een ic-patiënt gestaakt zou kunnen worden, op gronden die niets met deze patiënt te maken hebben", zo beschrijft het draaiboek.

Tevens kan op ieder moment een patiënt zich aandienen die hoger scoort dan patiënten die op dat moment al op de ic's liggen. "Als zij vervangen kunnen worden, kan dat ondermijnend zijn voor de intensieve zorg aan de patiënten."

Geluk hebben

Mocht het betreffende bed nog steeds niet zijn toegewezen, dan moeten de patiënten geluk hebben. Als ze tegelijkertijd binnenkomen, kan er dan bijvoorbeeld een loting worden gedaan. Worden ze na elkaar op de ic gebracht, dan gaat het bed naar degene die het eerste binnenkwam.