Experimenten met de ontstekingsremmer dexamethason laten zien dat deze ontstekingsremmer het overlijden van ernstig zieke coronapatiënten zou kunnen voorkomen, schrijven Britse media dinsdag. Het middel wordt al onder meer ingezet bij luchtweg- en gewrichtsontstekingen en zou een vrij goedkope behandeling zijn.

Het onderzoek met dexamethason wordt geleid door wetenschappers van de prestigieuze Britse universiteit van Oxford. Ruim tweeduizend patiënten kregen het middel toegediend en de resultaten werden vergeleken met de behandeling van ruim vierduizend patiënten die het middel niet kregen.

Dexamethason blijkt vooral effectief bij coronapatiënten die aan een beademingsmachine moeten. Bij deze patiënten verlaagt het middel de kans op overlijden met ongeveer 30 procent. Het leven van een op de acht patiënten aan de beademingsmachine zou kunnen worden gered door dexamethason, stellen de wetenschappers.

De verlaging van de overlijdenskans is 20 procent bij patiënten die zelfstandig kunnen ademen, maar wel extra zuurstof toegediend krijgen. Hierbij zou het leven van een op de 25 patiënten gered kunnen worden. Patiënten met milde symptomen lijken geen baat te hebben bij het middel.

Vooralsnog wordt geen enkel medicijn specifiek aangeraden als 'coronamiddel'. Verschillende mogelijke behandelingen worden nog getest, maar nog niets is echt effectief en veilig gebleken. Het is nog niet bekend wat de nieuwe Britse bevindingen voor Nederland kunnen betekenen.

Eerste mogelijk levensreddende werking bij coronapatiënten gezien

Volgens de onderzoekers is dexamethason het eerste middel waarbij onderzoek heeft laten zien dat het levensreddend kan zijn voor COVID-19-patiënten. Het voordeel is dat het middel al langer bestaat en dus verkrijgbaar is. Daarnaast is het relatief goedkoop, stellen de wetenschappers.

Dit onderzoek is onderdeel van een grotere reeks tests met mogelijke coronamedicijnen: Recovery. Bij Recovery werden ook tests gedaan met onder meer het omstreden malariamedicijn hydroxychloroquine, wat door experts wordt afgeraden wegens twijfels over de veiligheid van het middel.