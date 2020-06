In de afgelopen twee weken zijn 74 nieuwe sterfgevallen en 46 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag weten. De aantallen zijn bijna twee keer zo klein als die van de twee weken daarvoor.

Tussen 20 mei en 2 juni werden 188 doden en 96 ziekenhuisopnames gemeld. Het aantal vastgestelde besmettingen (2.294) was in die periode kleiner dan het aantal van de afgelopen twee weken (2.410).

Het testbeleid is per 1 juni verruimd: inmiddels kan iedereen met coronagerelateerde klachten zich laten testen op het virus. Dat verklaart ook de stijging in het aantal vastgestelde besmettingen.

Het totale aantal doden als gevolg van het coronavirus staat nu op 6.070. Zo'n 11.834 coronapatiënten zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Het totale aantal besmettingen (49.087) kruipt met ongeveer honderd nieuwe ziektegevallen per dag langzaamaan richting de 50.000.

Omdat het volgens het RIVM aannemelijk is dat niet iedereen met het coronavirus zich laat testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk groter.

RIVM stapt over op wekelijkse update

Vorige week besloot het instituut niet langer de nadruk op de dagelijkse cijfers te leggen, maar een overzicht van de laatste weken te geven. Deze cijfers worden op dinsdag gepubliceerd, omdat het RIVM dan het compleetste beeld van de voorgaande week heeft.

Het RIVM heeft naast de cijfers over de afgelopen twee weken ook cijfers van de afgelopen week bekendgemaakt. Sinds vorige week dinsdag zijn 34 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en overleden 39 mensen aan de gevolgen van het virus.

Eerder schreven we dat het RIVM 65 nieuwe sterfgevallen en 34 nieuwe ziekenhuisopnames meldde: drie keer zo weinig als de twee weken ervoor. Deze cijfers bleken niet volledig en zijn aangepast.

