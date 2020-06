De Chinese autoriteiten hebben een nieuwe uitbraak van COVID-19 in Peking dinsdag omschreven als "extreem ernstig". Delen van de Chinese hoofdstad zijn maandagavond afgesloten, gelegenheden voor sport en vermaak in de hele stad zijn dicht en reizen is aan banden gelegd.

"De situatie rond de epidemie in de hoofdstad is extreem ernstig", zei een woordvoerder van het stadsbestuur tijdens een persconferentie. "We moeten nu strenge maatregelen nemen om de verspreiding van COVID-19 te stoppen."

Meer dan twintig wijken in Peking zijn aangemerkt als 'medium-risicogebied'. De gezondheidsautoriteiten lieten dinsdag weten dat mensen die in verzegelde gebouwen wonen of momenteel in quarantaine zitten zullen worden voorzien van voedsel en medicatie.

Mensen die tot een risicogroep behoren of mogelijk contact hebben gehad met een besmette persoon mogen Peking niet meer verlaten.

Grootste Chinese uitbraak in maanden

De uitbraak in Peking is de grootste in China sinds februari. Er zijn zeker 106 besmettingsgevallen vastgesteld na de nieuwe uitbraak, die is teruggeleid naar een drukke markt voor voedselgroothandel in het zuidwesten van Peking, die sinds 30 mei door meer dan 200.000 mensen is bezocht.

In verschillende andere Chinese provincies moeten reizigers uit Peking verplicht in quarantaine.

In de hoofdstad zelf werden afgelopen zondag meer dan 76.000 omwonenden van de markt getest op het virus. Scholen in het gebied hebben hun deuren gesloten en het openbaar vervoer en taxidiensten zijn aan banden gelegd.

Virus gevonden op snijplanken

Berichten in staatsmedia meldden dat het virus op de markt werd aangetroffen op snijplanken die werden gebruikt voor het snijden van geïmporteerde zalm. Deskundigen zeggen dat het bijzonder onwaarschijnlijk is dat de vis zelf besmet was. Een aannemelijkere uitleg is dat de planken werden gebruikt door besmette mensen.

Yang Zhanqiu, een vicedirecteur van de faculteit pathogene biologie van de universiteit van Wuhan, zei tegen staatsmedia dat hij denkt dat de nieuwe uitbraak is veroorzaakt door een virusstam die besmettelijker is dan de stam die de pandemie eind vorig jaar in gang zette in Wuhan.