De grote antiracismedemonstraties in Amsterdam op de Dam en de vroegtijdig gestaakte demonstratie op de Erasmusbrug in Rotterdam lijken niet te hebben geleid tot een bovengemiddeld snelle verspreiding van het coronavirus, melden regionale GGD's.

Daar werd wel voor gevreesd, aangezien bij beide demonstraties aanwezigen vrijwel niet 1,5 meter afstand tot elkaar konden houden. In beide gevallen bleek de opkomst te groot om de coronamaatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na te leven.

Het aantal besmettingen in die regio's werd daarom nauwlettend in de gaten gehouden. Sinds beide demonstraties zijn twee weken verstreken: het einde van de zogeheten incubatietijd van het coronavirus. Dan kunnen klachten opspelen en wordt de besmetting duidelijk voor de drager.

Een woordvoerder van de GGD Amsterdam meldt in gesprek met NU.nl dat donderdag de exacte impact van de demonstratie duidelijk wordt. Het aantal afgenomen tests in de laatste week wordt dan bekendgemaakt.

In de eerste week na de demonstratie zijn 4.634 personen getest. 88 personen kregen een positieve uitslag terug. Twee van hen erkenden dat zij deelnemers waren aan het protest op de Dam. Het totale aantal nieuwe besmettingen in de regio lag met enkele tientallen hoger dan de voorgaande weken.

'Ook in Rotterdam hoger aantal besmettingen dan voorgaande weken'

De GGD Rotterdam ziet dertien dagen na de vroegtijdig gestopte demonstratie op de Erasmusbrug ook nog geen signalen van een snelle verspreiding van het coronavirus, vertelt een woordvoerder in gesprek met het AD.

Ook in Rotterdam zou echter het totale aantal nieuwe besmettingen hoger hebben gelegen dan in voorgaande weken. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van die stijging is.

