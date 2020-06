Veel meer studenten kampen dit jaar met een forse leerachterstand als gevolg van de coronacrisis. In totaal hebben 54.000 studenten momenteel extra vertraging opgelopen. Het gaat vooral om hbo'ers en studenten die veel praktische vakken volgen of die de afgelopen maanden stage hadden moeten lopen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) onder ruim tienduizend studenten op Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Bijna een derde van de 750.000 studenten in Nederland liep de afgelopen maanden studiepunten mis door de coronapandemie. Bij één op de vijf studenten vielen lessen uit.

Vooral onder hbo'ers is het aantal studenten met een achterstand gestegen. In 2018 had een op de drie hbo-studenten een achterstand. Nu is dat aantal gestegen tot 45 procent. Op de universiteiten is het aantal studenten met een achterstand gestegen van 41 naar 44 procent.

'Een maand vertraging kost student duizend euro extra'

De cijfers baren ISO zorgen. "Een maand vertraging kost studenten al snel 1.000 euro als ze op kamers wonen. Er moet meer ruimte komen om studenten fysiek onderwijs te bieden en een deel van de vertraging in te lopen", stelt voorzitter Kees Gillesse.

Bovendien klagen studenten dat lessen die digitaal worden gegeven kwalitatief flink achterblijven bij de colleges die live worden gegeven. Driekwart van alle ondervraagden stelt dat de lessen kwalitatief minder zijn geworden sinds de coronacrisis.

Universiteiten kunnen ook nu beperkt les geven

Universiteiten en hogescholen kampen momenteel nog steeds met logistieke problemen omdat studenten in de spits geen gebruik van het ov mogen maken. Daardoor kunnen lessen en colleges alleen tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur 's avonds worden gegeven.

Het openbaar vervoer kan maar een beperkt aantal mensen vervoeren vanwege de coronarichtlijnen van de overheid.