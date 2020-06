De coronacrisis treft inwoners van kwetsbare wijken zwaar. Dat concluderen vijftien burgemeesters van grote Nederlandse steden, meldt de Volkskrant dinsdag. De burgemeesters bieden dinsdag in Den Haag een manifest aan het kabinet aan. In het manifest vragen ze om 1,25 miljard euro voor een actieplan.

De burgemeesters stellen in de krant dat onder meer onderwijsachterstanden "schikbarend" zijn opgelopen, dat veel jongeren hun werk verliezen en dat mensen schulden aangaan bij woekeraars en drugscriminelen. Ook zouden meer jongeren door de crisis in de drugscriminaliteit terechtkomen.

Onder meer burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam, Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Johan Remkes van Den Haag en Jan van Zanen van Utrecht hebben de brief ondertekend. Zij zijn volgens de Volkskrant geïnspireerd door een programma in Rotterdam-Zuid dat in twintig jaar tijd zeven kwetsbare wijken op orde wil brengen.

'Zomerscholen en voorrang bij vacatures'

De burgemeesters willen met een actieplan komen dat nog deze zomer zou moeten starten. Er zouden zomerscholen moeten komen en leerkrachten in kwetsbare wijken zouden 5.000 euro extra salaris moeten krijgen. Ook zouden bewoners van deze wijken volgens het plan voorrang moeten krijgen bij vacatures, staat in de Volkskrant.

Ongeveer de helft van de 1,25 miljard euro die de burgemeesters vragen zou moeten gaan naar de verlenging van de schooltijd. Daarnaast zouden honderden miljoen moeten worden besteed aan hulpverlening voor mensen die langdurig in de schulden zitten of psychische problemen hebben.

Eerder werd al een afspraak gemaakt tussen het kabinet en vijftien grote gemeenten in Nederland om in 2021 in de kabinetsformatie een programma Leefbaarheid en Veiligheid te introduceren, maar volgens de krant vinden de burgemeesters het "onverantwoord" om daar op te wachten.

