Het overtreden van de 1,5 meterregel in de horeca kan niet "nog weken" zo doorgaan. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, maandagavond. De "informatiefase" is volgens Bruls voorbij en volgens hem gaat er opgetreden worden tegen horecazaken waar de 1,5 meterregel "stelselmatig" overtreden wordt.

Volgens Bruls is het optreden tegen het negeren van de afstandsregel nodig, "want als je niet optreedt wordt de 1,5 meter met voeten getreden".

"Je kunt niet verwachten dat we week in week uit zo doorgaan en die 1,5 meter maar laten versloffen. Dat gaat niet. Dan kunnen we net zo goed zeggen: stop met die regel", aldus Bruls.

Als de 1,5 meterregel in de horeca wordt overtreden, wordt een horecaondernemer of een klant eerst gewaarschuwd. Maar als die waarschuwing geen effect heeft, volgt een boete voor de ondernemer of klant.

114 Horeca over 1,5 meterregel: 'Gasten accepteren het niet meer'

In hele land 1,5 meterregel minder nageleefd

Bruls constateerde zondag al dat klanten in de horeca zich steeds minder goed houden aan de 1,5 meterregel. Vrijdag- en zaterdagavond waren terrassen in Drenthe, Friesland en Groningen te druk. Ook in Amsterdam, Almere en meerdere plaatsen in Limburg werden maatregelen door horecabezoekers niet nageleefd.

Volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad ging het niet om één bepaalde regio waar de 1,5 meterregel in de horeca niet werd nageleefd, maar was het van "noord tot zuid en oost tot west".

En dus is het tijd om strenger op te treden tegen horecapubliek of -ondernemers die zich niet aan de maatregelen houden.

"Na twee of drie dagen heeft zo'n boodschap niet zoveel zin", legt Bruls uit. "Maar we zijn nu twee weken verder (na de heropening van de horeca, red.) en dan mag je wat meer zeggen: let op samenleving. Je bent zelf aan zet, maar als dat stelselmatig fout gaat, dan gaan wij ook optreden."

'Versoepel niet te snel'

Als het coronavirus in de tussentijd niet opnieuw oplaait worden op 1 juli coronamaatregelen weer versoepeld. Onder meer maximaal honderd personen mogen dan in horecagelegenheden aanwezig zijn, waar dat aantal nu nog dertig is.

Bruls hamert erop dat maatregelen niet te snel moeten worden versoepeld. "Doe het fasegewijs", is zijn advies. "Want onze mensen moeten het straks nog kunnen uitvoeren."

