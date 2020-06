Er zijn coronabesmettingen vastgesteld bij nog eens twee nertsenbedrijven in het Brabantse Gemert-Bakel en Sint Anthonis. Dit schrijven ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder werd al bekend dat op dertien andere locaties besmettingen waren vastgesteld. Vervolgens zijn die bedrijven geruimd. Deze maandag gebeurt datzelfde op de Brabantse locaties, staat in de brief.

"De bedrijven zijn afgelopen vrijdag in beeld gekomen als verdenking vanuit het wettelijk verplichte early warning onderzoek", aldus de ministers. Nertsenhouders zijn verplicht mee te werken aan dit onderzoek, waarvoor zij iedere week kadavers van natuurlijk gestorven dieren moeten opsturen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten een nertsenstal nog steeds "verwaarloosbaar" is. Uit onderzoek blijkt dat dat alle lucht- en stofmonsters buiten de nertsenstal bij herhaalde metingen geen virus bevatten.

Tot dusver bekend zijn waarschijnlijk twee medewerkers via de besmette nertsen geïnfecteerd. Het gaat hierbij om personeel van locaties die al eerder zijn geruimd.

