Kinderen met een snottebel, loopneus of kuchje hoeven niet naar huis gestuurd te worden, schrijven AJN Jeugdartsen Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB) in een maandag verschenen verklaring. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft bij zijn standpunt dat voorzichtigheid geboden is.

Momenteel moeten kinderen na een plotselinge verandering van het klachtenpatroon - zoals een ineens opspelende snottebel - thuisblijven en mogen zij bijvoorbeeld niet naar de kinderopvang. Als de klachten passen bij een ziekte waar het kind al langer last van had, dan kan hij of zij gewoon naar school of de opvang.

Volgens de NVIB en AJN leidt dit beleid ertoe dat ouders herhaaldelijk hun kinderen bij het minste of geringste van de opvang moeten halen, waardoor zij niet volledig aan het werk kunnen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het kind gehinderd, stellen de gezondheidsexperts.

Sinds kinderdagverblijven heropend zijn en het testbeleid verruimd is, zien de gezondheidsautoriteiten dat kinderen tot vier jaar vaker getest worden. "Ouders laten hun kinderen vaak testen om hun isolatie op te heffen." De artsen spreken van een mogelijk traumatiserende ervaring voor kinderen, die zij moeten ondergaan vanwege milde klachten als een neusverkoudheid.

Kleine kinderen hebben die klachten relatief vaak en er is een "acceptabel laag risico" dat ze andere kinderen besmetten, stellen de NVIB en de AJN.

'Weer kinderen alleen als volwassene in omgeving besmet is'

Volgens de organisatie moet het beleid aangepast worden. Kinderen zouden alleen nog getest moeten worden als ze ook koorts hebben. Ook zouden ze alleen van de kinderopvang geweerd moeten worden als ook een volwassene in hun directe omgeving met het coronavirus besmet is.

Het RIVM laat in een reactie aan NU.nl weten dat het protocol voor kinderen met een (langdurige) verkoudheid zorgvuldig is opgesteld. "Voorzichtigheid is geboden. Je weet niet of een snottebel de volgende dag verdwenen is. Het is dan handiger om thuis te blijven."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.