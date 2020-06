Het kabinet heeft het reisadvies voor meer Europese landen versoepeld dan eerder werd aangekondigd. Ook Polen, Zwitserland, IJsland en Frankrijk worden nu bestempeld als locaties waar Nederlanders per direct naartoe kunnen reizen, zolang ze rekening houden met eventuele veiligheidsrisico's.

Voor het viertal landen gold code oranje (alleen noodzakelijke reizen) en geldt nu code geel (let op, veiligheidsrisico's). Aanvankelijk zouden alleen de reisadviezen voor België, Duitsland, Italië, Kroatië, Letland, Estland, Litouwen, Portugal, Tsjechië, Bulgarije en Luxemburg per 15 juni versoepeld worden.

Ook Slovenië zou van code oranje naar code geel gaan. Dit advies is echter nog niet aangepast, omdat het land de grenzen nog niet voor Nederlandse toeristen heeft geopend.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beheert een lijst van landen waar Nederlanders naartoe kunnen reizen als daar de grenzen opengaan. Onder andere Griekenland en Spanje staan op die lijst.

Een vakantie in Spanje zou per 21 juni mogelijk zijn, omdat het land dan de grenzen wil openen voor toeristen uit de Schengenzone. Griekenland verwelkomt al Nederlandse toeristen, maar zij moeten bij aankomst wel getest worden op het coronavirus, en daarna mogelijk in zelfquarantaine.

Ook reisadvies voor reizen buiten Europa wordt versoepeld

Het kabinet wil tussen 15 juni en 5 juli het reisadvies voor zoveel mogelijk Europese landen versoepelen. Voor landen buiten Europa blijft voorlopig code oranje gelden, al verwacht het ministerie dat 'sommige' landen deze zomer al een minder streng reisadvies krijgen.

Daarnaast worden reizen naar Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk nog steeds afgeraden. Denemarken wil naar verwachting de hele zomer lang geen Nederlandse toeristen ontvangen, terwijl de andere landen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als risicogebieden zijn aangemerkt.

