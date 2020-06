Nog eens tien wijken in de Chinese hoofdstad Peking gaan in lockdown, omdat er 36 nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld, maken lokale autoriteiten maandag bekend. Ook werd duidelijk dat de nieuwe besmettingen kunnen worden gelinkt aan een tweede voedselmarkt.

Het is de tweede dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingen zo groot is. In de afgelopen vier dagen werden in totaal 79 nieuwe infecties geregistreerd. Het is de grootste uitbraak sinds februari. Ook besmettingen die in drie andere Chinese provincies zijn geconstateerd, hebben een link met een voedselmarkt in Peking.

Voordat deze uitbraak werd ontdekt, zijn in Peking 55 dagen lang alleen besmettingen geconstateerd bij Chinezen die in andere landen waren geweest.

Zondag ging een deel van de stad al in lockdown. In meerdere wijken in het westen en zuidwesten van de stad is het dreigingsniveau naar boven opgeschaald.

Onder meer in het financiële district van de Chinese hoofdstad zijn de coronamaatregelen aangescherpt. Verschillende scholen in de buurt zijn gesloten, sportevenementen zijn afgelast en er zijn reisbeperkingen opgelegd.

Meerdere provincies adviseren inwoners af te zien van niet-essentiële reizen naar Peking.

Zeker 45 besmettingen aan markt gelinkt

De markt Xinfadi, waar in ieder geval 45 besmettingen aan worden gelinkt, wordt gehouden in het zuidelijke deel van Peking. In dit district wonen zo'n twee miljoen mensen. De markt is inmiddels gesloten. De tweede markt wordt in het noordwesten van de stad gehouden.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft zondag laten weten op de hoogte te zijn gesteld door de Chinese overheid. China doet onderzoek naar de besmettingsbron.

