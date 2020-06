Premier Stefan Löfven van Zweden heeft zondag de Zweedse aanpak van het coronavirus verdedigd tijdens een interview op de televisiezender SVT. Het land stelde relatief soepele regels in rondom het coronavirus.

"Het is te vroeg om definitieve conclusies te trekken over het succes van onze strategie", zei Löfven. "We hebben in grote lijnen dezelfde strategie gevolgd als anderen, namelijk dat de besmettingsgraad op een niveau blijft die ons zorgstelsel aankan."

Volgens de premier is de oversterfte in Zweden "normaal voor de tijd van het jaar" en speelt bij het aantal doden dat een land heeft ook mee hoe dat land de cijfers bijhoudt. Grotere testcapaciteit zou hebben geleid tot een toename in het aantal bevestigde besmettingen, maar Löfven benadrukt dat het aantal ziekenhuisopnames en doden juist afneemt.

Zweden is inmiddels wereldwijd bekend om de relatief soepele regels die het land instelde rondom het coronavirus. Gekozen werd om de samenleving relatief open te houden, maar kwetsbare groepen te beschermen.

'Kritiek op coronabeleid zwelt aan'

Kritiek op het Zweedse coronabeleid neemt in binnen- en buitenland toe. Het land heeft een relatief hoog dodental. Het dodental is met zeker 4.874 hoger dan buurlanden Finland (326), Noorwegen (242) en Denemarken (597) bij elkaar opgeteld. Ouderen zijn oververtegenwoordigd in de statistieken, terwijl juist die groep met het beleid beschermd had moeten worden.

Eerder deze maand gaf het brein achter de coronastrategie van het land, Anders Tegnell, toe dat Zweden mogelijk toch strengere maatregelen had moeten nemen. "Als we zouden weten over de ziekte wat nu bekend is, dan denk ik dat we een beleid zouden hanteren dat ergens een midden vindt tussen wat Zweden deed en de rest van de wereld", zei staatsepidemioloog Tegnell tegen Sveriges Radio.

