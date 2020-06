Maandag wordt een groot deel van de coronamaatregelen in Frankrijk opgeheven, zei de Franse president Emmanuel Macron zondagavond in een televisietoespraak. Alle regio's worden een 'groene zone', wat betekent dat er een kleiner risico op besmetting is. Ook wordt het weer mogelijk om bewoners van verpleeghuizen te bezoeken.

De grenzen gaan weer open voor inwoners van de Europese Unie en de horecagelegenheden in en rond Parijs kunnen weer volledig open. Vanaf 22 juni mogen ook de meeste scholen de deuren weer openen. Grote bijeenkomsten blijven voorlopig nog verboden.

De economische impact van het coronavirus kan volgens Macron alleen bestreden worden door een nieuw, onafhankelijk model voor Frankrijk en Europa op te tuigen. Het virus heeft de kwetsbaarheden van internationale toelevering blootgelegd. De productie van auto's, smartphones en medicijnen is bijvoorbeeld grotendeels gecentraliseerd in Azië.

Naar verwachting krimpt de Franse economie dit jaar met 11 procent. De regering heeft daarom een steunpakket van 500 miljard euro beschikbaar gesteld. Macron beloofde zondagavond geen belastingverhoging in te voeren om het steunpakket te financieren.

In Frankrijk zijn tot nu toe meer dan 29.300 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

'Frankrijk verwijdert geen standbeelden'

Macron sprak tijdens zijn toespraak ook kort over de wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Ook in Frankrijk wordt gedemonstreerd. Zaterdag botsten Black Lives Matter-demonstranten in Parijs met de Franse politie.

Volgens de president komt het in Frankrijk nog voor dat iemand vanwege zijn of haar huidskleur minder mogelijkheden heeft. Wel benadrukte hij dat de geschiedenis niet herschreven kan worden. "Ik zal heel duidelijk zijn vanavond: Frankrijk zal geen enkele naam uit zijn geschiedenis wissen, geen van zijn kunstwerken vergeten en geen standbeelden verwijderen", zei hij.

