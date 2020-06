Binnen de horeca vinden mensen het steeds moeilijker om de coronamaatregelen na te leven, constateren de veiligheidsregio's. De ontwikkeling baart hen zorgen.

Het is het tweede weekend dat de horeca in Nederland weer open is. Sinds 1 juni kunnen mensen weer een drankje drinken op het terras of in de kroeg, maar moeten zich daarbij wel aan de coronamaatregelen houden.

De discipline lijkt hier te verslappen, blijkt uit het beeld dat Hubert Bruls schetst. Hij is de voorzitter van het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio's in Nederland vertegenwoordigd zijn.

"Binnen in de horecagelegenheden vinden mensen het steeds moeilijker om onderling 1,5 meter afstand te bewaren", zegt Bruls. Met name de verplichting om binnen niet te blijven zitten en niet te gaan lopen of staan, blijkt lastig na te komen.

Zaken gesloten en boetes uitgedeeld

Op vrijdag- en zaterdagavond was het volgens de veiligheidsregio's in een aantal uitgaansgebieden in Nederland te vol. Daar zou de onderlinge afstand zeker niet gehaald zijn, bijvoorbeeld wanneer mensen buiten staan te wachten om een kroeg in te gaan.

Onder meer in Drenthe, Friesland en Groningen waren de terrassen 's avonds en 's nachts te druk. Ook in Amsterdam, Almere en diverse plaatsen in Limburg werden de maatregelen niet nageleefd.

Op meerdere plaatsen zijn boetes uitgedeeld. Ook zijn enkele horecagelegenheden gesloten, waaronder één in Maastricht.

Eindhovense uitbaters sloten deuren

Sommige horeca-uitbaters vragen zich af of de maatregelen wel haalbaar zijn. Zo sloot een groot deel van de kroegen in de grootste Eindhovense uitgaansstraat Stratumseind afgelopen donderdag de deuren, uit angst voor boetes.

Het publiek zou zich volgens de kroegen te weinig aantrekken van de maatregelen. Ook elders in Nederland bleef horeca uit voorzorg dicht.

"Met de vakantieperiode in aantocht willen we graag iedereen de gelegenheid geven om op een terrasje te zitten of een hapje te gaan eten", zegt Bruls. Hij voegt toe dat dit wel op een veilige manier moet gebeuren.

Eerder wees Bruls erop dat het naleven van de maatregelen moeilijker zal worden bij versoepelingen.