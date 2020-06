Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus in de Verenigde Staten vertoont in veel staten een scherpe stijging. Gezondheidsexperts schrijven de stijging toe aan bijeenkomsten tijdens Memorial Day eind mei en zijn bang dat de grootschalige protesten in het land voor een nog grotere toename zullen zorgen.

Onder meer Florida, Alabama en South Carolina registreerden zondag voor de derde dag op rij recordtoenames in het aantal nieuwe besmettingen. In Arizona, Nevada en Louisiana werden de besmettingsrecords zeer dicht benaderd. Oklahoma en Alaska meldden na weken zonder nieuwe besmettingen weer nieuwe besmettingsgevallen.

Landelijk werden er meer dan 25.000 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd, de grootste toename sinds 2 mei. Volgens experts is dat het gevolg van samenkomsten tijdens het weekend voor 25 mei, toen in de VS Memorial Day werd gevierd.

Hoewel veel staten grote evenementen zoals optochten afgelast hadden, kwamen veel Amerikanen toch bijeen om overleden militairen te herdenken.

Er wordt gevreesd dat de cijfers de komende tijd verder stijgen vanwege de grootschalige protesten in veel steden na de dood van George Floyd. Floyd stierf op 25 mei nadat een agent minutenlang met diens knie op zijn nek drukte.

Uitgebreider testbeleid verklaart toename besmettingen, maar niet opnames

De toename in het aantal nieuwe besmettingen valt deels te verklaren door het feit dat de VS de afgelopen weken nog uitgebreider is gaan testen. Dat geldt echter niet voor de stijging in het aantal ziekenhuisopnames.

In de staten Texas, Utah, Arkansas en North Carolina werden de voorbije dagen recordaantallen ziekenhuisopnames geregistreerd. Artsen wijzen erop dat dat geen gevolg is van uitgebreider testen, maar een teken van een snellere verspreiding. Enkele staten zien zelfs de maximumbezetting in ziekenhuizen in zicht komen.

Ondanks de toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, zijn veel staten nog altijd voornemens om de versoepelingen verder uit te voeren. Staten willen vooral proberen om de zwaar getroffen economie weer op te starten.

Artsen waarschuwen echter dat een tweede golf ervoor kan zorgen dat er weer een lockdown afgekondigd wordt. Om dat te voorkomen, wordt Amerikanen gevraagd mondkapjes te dragen en grote bijeenkomsten te mijden.

