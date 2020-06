Meerdere Aziatische landen zien een nieuwe piek ontstaan in de coronacijfers. India meldde zondag wederom een recordaantal nieuwe besmettingen, terwijl het virus weer lijkt op te leven in onder meer China, Iran en Japan.

In India werd zondag met 11.929 wederom een recordaantal nieuwe bevestigde besmettingen geregistreerd. Al dagen ligt het aantal nieuwe besmettingen dagelijks net onder de twaalfduizend.

Ook werden er 311 nieuwe doden gemeld als gevolg van het coronavirus. Daarmee lag dat cijfer voor de vijfde dag op rij boven de driehonderd.

Het totale aantal besmettingen in India is door de explosieve toename de afgelopen weken gestegen naar meer dan 320.000. Alleen de Verenigde Staten, Brazilië en Rusland hebben meer bevestigde besmettingsgevallen. Het dodental in India nadert inmiddels de 10.000.

Heroplevingen in China, Iran en Japan

Eerder meldde China 57 nieuwe besmettingen, de grootste toename sinds 13 april. In de hoofdstad Peking werden 45 nieuwe besmettingen gemeld, die allemaal te herleiden waren tot een enkele markt in het zuidwesten van de stad.

Peking ging als gevolg van de heropleving van het virus gedeeltelijk weer in in lockdown. Voor de nieuwe uitbraak had de stad 55 dagen op rij geen nieuwe besmettingen gemeld.

Iran meldde zondag voor de eerste keer in twee maanden tijd weer meer dan honderd nieuwe doden. Het Iraanse ministerie van Volksgezondheid meldde dat het dodental met 107 steeg naar 8.837.

In de Japanse hoofdstad Tokio werden 47 nieuwe besmettingen bevestigd, de grootste dagelijkse toename sinds de landelijke lockdown eind mei werd opgeheven.

