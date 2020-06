Nederland moet kijken hoe er in de toekomst zo flexibel mogelijk kan worden opgeschaald op de intensive care (ic). Dat zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zaterdagavond bij Op1 waar hij te gast was om terug te blikken op de afgelopen maanden tijdens de coronacrisis in Nederland.

Tijdens de eerste maanden van de uitbraak van het COVID-19-virus bleek dat er een groot tekort aan ic-bedden dreigde in Nederland. De normale capaciteit van 1.150 bedden, moest in korte tijd worden opgeschaald tot 2.400.

Volgens minister De Jonge is de les die uit de situatie moet worden getrokken dat er geen blijvende opschaling moet plaatsvinden voor in de toekomst, maar dat er moet worden gekeken hoe er zo flexibel mogelijk kan worden opgeschaald, zonder dat de reguliere zorg daaronder lijdt.

Vanwege de opschaling moesten veel reguliere behandelingen de afgelopen maanden worden uitgesteld. Volgens de minister was het platleggen van deze zorg "heel ingrijpend".

De Jonge is wel tevreden over de opschaling die mogelijk bleek tijdens de coronacrisis. "Als de druk echt toeneemt, dan is er ook altijd wel weer heel veel meer mogelijk. Eerst was vijftienhonderd (ic-bedden) echt het maximum en hoger dan dat konden we echt niet. Toen bleek dat het opschalen naar 2.400 toch ook kon. In de max. hebben we er eigenlijk negentienhonderd nodig gehad", zegt hij.

De Jonge: Opschalen naar zeventienhonderd ic-bedden

Hoewel een ic-capaciteit van 2.400 in de toekomst niet nodig is volgens De Jonge, wil hij dat de capaciteit wel opgeschaald wordt tot boven de normale 1.150. De basiscapaciteit zou naar 1.350 moeten. Daarna zou er blijvend moeten worden opgeschaald naar zeventienhonderd ic-bedden.

De Jonge zegt dat hij zich niet neerlegt bij uitspraken van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) dat zeventienhonderd te veel is. "Als we ons bij iedere uiting dat iets niet gaat lukken neerleggen dan komen we natuurlijk nergens, dus we moeten kijken hoe dan wel." Wel erkent hij dat er grote vragen zijn. "Maar uiteindelijk zal je wel zo flexibel moeten zijn dat je opschaalt als het nodig is", aldus De Jonge.

