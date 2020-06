Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië een contract gesloten met het farmaceutische bedrijf AstraZeneca voor de levering van zeker 300 miljoen potentiële vaccins. Er moet nog wel veel onderzoek worden gedaan naar het middel, dus of het daadwerkelijk in productie kan worden genomen is nog niet zeker, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek naar het betreffende vaccin, waaraan wordt meegewerkt door onderzoekers van de Universiteit van Oxford, bevindt zich op dit moment in een grootschalige klinische fase. Het wordt nu getest op ruim 10.000 mensen en later deze maand zullen nog eens 30.000 deelnemers meewerken.

"De kans op mislukking is in elk van de ontwikkelfasen tot het einde aanwezig", schrijft de minister. Daarom verkent de alliantie van Nederland met de drie andere EU-lidstaten meerdere kansrijke vaccins. Ook worden er gesprekken gevoerd met verschillende andere farmaceutische bedrijven. "Wij willen daarbij samenwerken en wedden op meerdere paarden tegelijk, omdat je van tevoren niet weet wie de race gaat winnen", aldus De Jonge.

Momenteel zijn er wereldwijd tien vaccins die klinisch worden getest, blijkt uit een overzicht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Nog eens 126 bevinden zich in de preklinische fase, in deze fase worden de vaccins nog niet getest op mensen.

Als de ontwikkeling van het vaccin wel goed verloopt, komen er vanaf eind dit jaar stapsgewijs in totaal 300 tot 400 miljoen beschikbaar voor Europa. Andere EU-lidstaten krijgen de mogelijkheid om zich bij de alliantie aan te sluiten. De vaccins worden dan verdeeld op basis van het inwonersaantal.

Het is niet bekend hoeveel er voor de vaccin is betaald, schrijft de minister in de brief.

