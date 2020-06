Turkije gaat Nederlanders weer toestaan in het land zonder restricties. Mensen die arriveren in Turkije hoeven niet meer in een verplichte tweeweekse thuisquarantaine, meldt de Turkse ambassade in Nederland vrijdag.

De luchtverbinding tussen Turkije en Nederland is sinds donderdag weer open. Reizigers moeten wel verplicht een mondkapje dragen aan boord.

Mensen die landen in Turkije worden daarnaast getest op symptomen. Positief geteste reizigers worden behandeld in het land. De grenzen met andere landen gaan ook weer open, met uitzondering van Iran.

Turkije was sinds medio maart bijna drie maanden afgesloten van de rest van de wereld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Vrijdag lag het aantal nieuwe coronagevallen per dag voor het eerst sinds 29 mei weer boven de duizend, meldde het Turkse ministerie van Volksgezondheid. De versoepeling van de reismaatregelen heeft hier mogelijk een rol bij gespeeld.

Buitenlandse Zaken blijft reizen naar Turkije afraden

Het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken blijft oranje, wat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Ook gaat de Nederlandse regering niet helpen bij de repatriëring als het land onverhoopt weer op slot moet gaan als gevolg van COVID-19.

Toerisme is erg belangrijk voor de Turkse economie. Meer dan 50 miljoen toeristen bezochten het land vorig jaar, waarvan ruim een miljoen Nederlanders. Vooral de badplaatsen langs de Turkse Rivièra zijn erg populair onder Nederlandse toeristen.

In Turkije zijn tot dusver 174.023 coronagevallen gemeld, voornamelijk in de grote steden Istanboel en Ankara. Er overleden 4.763 mensen aan de gevolgen van het virus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.