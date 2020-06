Drie maanden na de eerste symptomen heeft een deel van de coronapatiënten nog steeds klachten, blijkt vrijdag uit een peiling van het Longfonds. Onder die klachten zijn vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn en spierpijn.

Bijna de helft van de 1.622 ondervraagden laat weten na een coronabesmetting niet meer te kunnen sporten en meer dan zes op de tien ex-patiënten hebben problemen met lopen. Ruim 90 procent zegt problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten.

Een deel van de ondervraagden (een op de vijf) laat weten geen nazorg te hebben gehad.

Michael Rutgers van het Longfonds zegt geschokt te zijn. "Het is voor het eerst dat deze grote patiëntengroep in beeld wordt gebracht. Het lijkt erop dat we te maken hebben met een onzichtbare groep patiënten die na corona tussen wal en schip dreigt te vallen."

Volgens het Longfonds lag de focus bij nazorg voor coronapatiënten tot nu toe vooral op mensen die in het ziekenhuis of op de ic belandden. Gehoopt wordt dat deze peiling bijdraagt aan kwalitatieve nazorg voor mensen die thuis zijn hersteld van het coronavirus.

De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden is 53 jaar. 85 procent zegt dat zijn gezondheid vóór de corona-infectie 'goed' was.