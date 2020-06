Bij het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek, waar in maart in korte tijd 22 bewoners zijn overleden, heeft aan het begin van de coronacrisis chaos en paniek geheerst. Toch heeft de organisatie alles gedaan wat op dat moment verwacht had kunnen worden en de richtlijnen gevolgd. Dat blijkt donderdag uit een onafhankelijk onderzoek.

Begin april kwam het verpleeghuis in het nieuws omdat er in korte tijd een groot aantal dementerende ouderen was bezweken, vermoedelijk door COVID-19. Bronnen binnen het verzorgingshuis beweerden dat de leiding onvoldoende was voorbereid op de uitbraak van het coronavirus, en personeel sprak toen van "nalatigheid".

Zorgaanbieder en welzijnsorganisatie Stichting Humanitas, waar De Leeuwenhoek deel van uit maakt, heeft in samenspraak met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de weken in maart.

Daaruit blijkt dat De Leeuwenhoek als een van de eerste verpleeghuizen in Nederland ongekend hard en snel is geraakt door het coronavirus. Dat heeft volgens het rapport tot schrik, chaos en zelfs even tot paniek geleid, met name in de tweede helft van maart. En in die periode zijn er dingen niet goed gegaan.

Verzorgend personeel was niet goed op elkaar ingespeeld

Er was nog weinig bekend over het virus en het team van verzorgend personeel, wat voor een deel bestond uit flexkrachten, was niet goed op elkaar ingespeeld.

Wat ook niet hielp, was dat familieleden van bewoners de druk vanuit buiten opvoerde omdat zij weinig vertrouwen hadden in De Leeuwenhoek, versterkt door het feit dat na de uitbraak geen fysiek contact meer mogelijk was met de bewoners.

Het rapport stelt dat Humanitas vervolgens alle maatregelen heeft genomen die op dat moment redelijkerwijs verwacht konden worden en dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Waarom er dan toch zo snel en zo'n grote uitbraak is geweest, komt volgens het rapport mede doordat De Leeuwenhoek een verpleeghuis is met "bewoners en familieleden uit alle windstreken die zorgen voor een levendig huis, met vele activiteiten, festiviteiten en een hoge betrokkenheid van buurt en kerk". Mede daardoor hadden de bewoners een verhoogd risico op besmetting.

Humanitas heeft inmiddels de uitkomsten van dit onderzoek met de IGJ besproken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.