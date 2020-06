Via het landelijke telefoonnummer 0800-12 02 is donderdag de 100.000e afspraak voor een coronatest gemaakt, meldt GGD GHOR Nederland in een persbericht.

Sinds 1 juni kan iedereen in Nederland zich bij de GGD laten testen op het coronavirus. Door heel Nederland zijn ongeveer tachtig teststraten opgezet waar de testen kunnen worden afgenomen. Mensen met milde klachten die met symptomen van COVID-19 overeenkomen, kunnen bellen voor een afspraak.

Nadat er in het begin door de overweldigende drukte wat problemen met de bereikbaarheid van het nummer waren, verloopt het inplannen van tests volgens de GGD GHOR nu "gesmeerd."

Afgelopen dinsdag stond de teller op 50.000 coronatests. Uiteindelijk bleken duizend daarvan positief te zijn. Sjaak de Gouw, portefeuillehouder Infectieziektebestrijding van GGD GHOR, zei afgelopen zondag in de talkshow Op1 dat hem was opgevallen dat mensen niet alleen belden voor een afspraak, maar ook voor vragen over het coronavirus.

De GGD's streven ernaar geteste personen binnen 48 uur van de uitslag op de hoogte te brengen. Volgens De Gouw lukt dit momenteel in 96 procent van de gevallen.

