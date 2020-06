Het aantal mensen in de Verenigde Staten dat met het coronavirus besmet is geraakt, is woensdag tot boven de twee miljoen gestegen.

Volgens de cijfers van de Johns Hopkins University zijn in het land inmiddels 2.000.464 besmettingen geconstateerd. Eind april was de VS het eerste land dat een miljoen bevestigde besmettingen telde.

Daarmee is de VS nog altijd met afstand het land met de meeste besmettingen, qua absolute aantallen. Brazilië volgt met 772.416 geregistreerde besmettingsgevallen. Geen enkel ander land heeft verder nog meer dan een half miljoen besmettingen gemeld.

De VS heeft tot nu toe ook de meeste overleden coronapatiënten te betreuren. Het dodental is opgelopen tot bijna 113.000.

Gezondheidsexperts stellen dat de versoepeling van maatregeling in veel staten heeft geleid tot een opleving in de verspreiding van het virus. Ook de toename van het aantal testen in het algemeen, draagt bij aan de stijging van het aantal geregistreerde besmettingen. In de VS worden sinds deze maand gemiddeld meer dan 500.000 tests per dag uitgevoerd.

Artsen verwachten dat het aantal besmettingen de komende tijd nog sneller zal oplopen als gevolg van de grootschalige protesten tegen racisme en politiegeweld. Mensen die hebben deelgenomen aan een demonstratie worden opgeroepen om zich te laten testen.

