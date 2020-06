Het Leidse vaccinatiebedrijf Janssen Vaccines begint in juli al met het testen van een coronavaccin op mensen. Dat is veel sneller dan aanvankelijk het plan was.

Dat meldt viroloog Hanneke Schuitemaker tijdens een webinar van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson woensdag.

Of het middel ook daadwerkelijk werkt bij mensen is nog onduidelijk, maar de eerste resultaten uit dierproeven zijn volgens het bedrijf veelbelovend. Het vaccin zal worden getest op 1.045 mensen in België en de Verenigde Staten. Er zal worden gekeken naar de veiligheid, de immuunrespons en hoe het lichaam reageert op het middel. Janssen Vaccines hoopt ook een test op een grotere groep mensen eerder te kunnen starten.

Het bedrijf breidt bovendien de productiecapaciteit verder uit. In 2021 moeten er al een miljard doses van het coronavaccin beschikbaar zijn.

"Uit de tests bleek dat dit vaccin antistoffen aanmaakt die zich kunnen hechten aan het coronavirus en dit kunnen neutraliseren", vertelde Schuitemaker eerder aan NU.nl

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid investeert ruim een half miljard dollar (zo'n 450 miljoen euro) in het moederbedrijf Johnson & Johnson om het vaccin te ontwikkelen. Het moederbedrijf financiert uit eigen middelen de rest. De Nederlandse regering betaalt niet mee, maar wil de ontwikkeling wel faciliteren. Als het vaccin blijkt te werken, moet het volgens het Leidse bedrijf eerlijk worden verdeeld tussen landen.

