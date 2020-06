De antiracismedemonstratie in het Amsterdamse Nelson Mandelapark is woensdagavond vreedzaam verlopen. Met op het hoogtepunt 11.500 aanwezigen was het de grootste Nederlandse Black Lives Matter-demonstratie tot dusver.

De gemeente Amsterdam hield rekening met de komst van 18.000 demonstranten, die vanaf 17.00 uur welkom waren in het park in de Amsterdamse Bijlmer en om 19.30 uur moesten vertrekken. Binnen het eerste half uur had een menigte van enkele duizenden personen zich verzameld, die zich daarna gestaag bleef uitbreiden.

Voorafgaand aan de demonstratie had de gemeente stippen op het gras geplaatst met 1,5 meter afstand tussen elkaar, zodat demonstranten zich konden houden aan de coronamaatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bij de demonstratie op de Dam, waarbij uiteindelijk veel meer mensen aanwezig waren dan vooraf verwacht, werd de 1,5 meter afstandsregel niet gehandhaafd.

Veel aanwezigen hadden daarnaast een eigen mondkapje meegenomen en de sfeer bleef gemoedelijk. Demonstranten hielden twee minuten stilte voor iedereen die in Nederland is omgekomen door politiegeweld en racistisch geweld. Ook het gebaar van Colin Kaepernick, een American footballer die door te knielen symbolisch demonstreerde tegen het gevoel van onderdrukking, werd herhaald.

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat in een reactie aan NU.nl weten dat er tevreden wordt teruggeblikt op de demonstratie. "Er was voldoende ruimte om afstand te houden."

