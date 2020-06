Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal geen melding over een overleden coronapatiënt ontvangen. Op 12 maart kwam het instituut voor het laatst met een dergelijke positieve boodschap. Het aantal ziekenhuisopnames steeg maandag met 2 tot 11.851.

Op 12 maart waren in totaal vijf coronapatiënten in Nederland overleden. In de dagen daarna werden enkele en al snel tientallen coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Inmiddels staat het dodental op 6.090.

Op het toppunt ontving het RIVM in één dag 234 meldingen over overleden coronapatiënten. Dat gebeurde op dinsdag 7 april. Het RIVM meldt op dinsdagen relatief veel sterfgevallen, doordat veel meldingen uit het weekend dan verwerkt worden.

Op 6 maart bezweek voor het eerst iemand in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus. Het ging om een 86-jarige man uit Hoeksche Waard. Meer dan 60 procent van alle dodelijke Nederlandse slachtoffers was tachtig jaar of ouder.

Bijna 50.000 besmettingen zijn aan het licht gekomen, maar het RIVM heeft steevast gezegd dat het werkelijke aantal veel groter is, doordat aanvankelijk niet iedereen getest kon worden.

In juni nam het aantal vastgestelde besmettingen in een sneller tempo toe dan in de laatste weken van mei. Doordat het testbeleid is verruimd, kan iedereen met klachten zich snel laten testen. In de laatste drie weken zijn bijna 190.000 afspraken gemaakt en hebben bijna 170.000 Nederlanders zich laten testen, meldt de GGD GHOR Nederland maandag.

Sinds eind maart zagen gezondheidsexperts de aantallen ziekenhuisopnames, sterfgevallen en ic-opnames - met uitzondering van enkele uitschieters - steeds kleiner worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.