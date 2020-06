Vijftig families in de Italiaanse stad Bergamo doen woensdag aangifte tegen de lokale autoriteiten. Zij houden het gemeentebestuur verantwoordelijk voor fouten die tijdens de coronacrisis zouden zijn gemaakt, melden Italiaanse media.

De families zeggen dat de uitbraak in de stad uit de hand is gelopen doordat de gemeente de risico's onderschat heeft.

De nabestaanden hebben het openbaar ministerie gevraagd te onderzoeken of fouten tot meer sterfgevallen hebben geleid.

De nabestaanden dragen woensdag een groot aantal medische dossiers, WhatsApp-gesprekken en doktersrecepten waaruit blijkt dat de uitbraak is onderschat. Zo zou niet meteen adequaat zijn gehandeld toen de eerste doodzieke coronapatiënten zich meldden.

40 Begraafplaatsen Bergamo vol: Italiaans leger ingezet

Beelden van legertrucks met lijkzakken gingen wereld over

Al snel waren er te weinig middelen om de grote hoeveelheid coronapatiënten te kunnen behandelen. Bergamo, vlak bij Milaan, was het epicentrum van de uitbraak in Italië.

In de stad zijn bijna drieduizend mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Dat komt neer op bijna een kwart van alle besmette personen in Bergamo. De beelden van legertrucks die honderden lichamen afvoerden, omdat de uitvaartcentra de drukte niet meer aankonden, gingen de hele wereld over.

Uit recent onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de inwoners van Bergamo antistoffen tegen het coronavirus heeft ontwikkeld. Dit betekent dat minimaal de helft van de inwoners met het virus besmet geraakt is. Het is de verwachting dat de komende dagen nog vele tientallen andere families aangifte gaan doen.