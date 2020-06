Sinds de herstart van de normale dienstregeling in het openbaar vervoer (ov) op 1 juni zijn slechts twintig boetes uitgedeeld aan passagiers die zich niet hielden aan de mondkapjesplicht. Passagiers houden zich "tot nu toe uitstekend" aan de coronaregels in het ov, schrijft BNR Nieuwsradio op basis van cijfers van branchevereniging OV-NL.

De boetes werden volgens de branchevereniging vaak uitgedeeld in combinatie met ander slecht gedrag en agressie.

Per 1 juni is het voor reizigers die ouder zijn dan dertien jaar verplicht om niet-medische mondkapjes te dragen in de tram, bus of metro. Reizigers die zich hier niet aan houden, kunnen een boete krijgen van 95 euro.

OV-NL beklemtoonde eerder al dat boetes een uiterste middel zijn. Het is niet de intentie van boa's, treinconducteurs en stewards om gelijk boetes uit te delen aan iedereen die zich niet aan de mondkapjesplicht houdt. In geval van een overtreding, gaat de toezichthouder eerst in gesprek met iemand.

'Dertig procent van capaciteit in het ov wordt benut'

Naast de mondkapjesplicht, hebben de vervoerders ook andere maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Zo is de maximale capaciteit in het ov vastgesteld op ongeveer veertig procent, zodat een veilige afstand tussen reizigers nog kan worden gewaarborgd.

Op het moment wordt echter nog minder capaciteit benut: dertig procent, zegt OV-NL tegen BNR Nieuwsradio.

