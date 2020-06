Brazilië heeft dinsdag de gedetailleerde informatie over de verspreiding van het coronavirus in het land geherpubliceerd. Zaterdag werd de informatie abrupt van een overheidswebsite verwijderd.



Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid besloot onder onder meer informatie over het totale aantal besmettingen en invloed van de pandemie per regio te verwijderen. Het gaat om gegevens die gedurende enkele maanden zijn verzameld.

De website is voor Brazilianen de belangrijkste bron van informatie over de uitbraak van het COVID-19-virus in het land. Volgens de regering van president Jair Bolsonaro geven de cijfers echter "geen goed beeld van de situatie waarin het land zich bevindt".

Eerder op dinsdag oordeelde het hooggerechtshof in Brazilië dat de cijfers per direct teruggezet moeten worden, omdat de regering anders niet kan worden gecontroleerd en omdat het voor inwoners anders onmogelijk is om de gezondheidssituatie in hun regio in de gaten te houden. De regering lijkt zich nu bij deze uitspraak neer te leggen.

Het coronavirus verspreidt zich snel in Brazilië. In minder dan twee weken tijd nam het aantal besmettingen vorige maand met meer dan honderdduizend gevallen toe. In totaal zijn er nu ruim 37.000 doden en meer dan 700.000 besmettingen. Alleen het Verenigd Koninkrijk (40.000) en de Verenigde Staten (111.000) tellen meer dodelijke slachtoffers.

Ondertussen ligt Bolsonaro onder vuur vanwege zijn houding rond het virus. De president is tegen coronamaatregelen, omdat deze de economie te veel zouden schaden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.