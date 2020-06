Gemeenschappelijke douches en wc's op campings en vakantieparken gaan twee weken eerder open dan gepland, bevestigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan NU.nl. De opening wordt vervroegd omdat er buitenlandse toeristen verwacht worden.

Het gemeenschappelijke sanitair was al maanden gesloten op last van de overheid. Alleen mensen met eigen sanitair in een camper of caravan konden daarom naar de camping of een vakantiepark. Door de versoepeling worden deze locaties over twee weken ook weer toegankelijk voor mensen die er met slechts een tent op uit willen.

Het sanitair zou volgens de planning pas 1 juli openen. Vanaf 15 juni worden echter weer meer buitenlandse toeristen verwacht. Verschillende landen, waaronder Nederland, passen dan namelijk hun reisadvies aan.

Het ministerie voor Volksgezondheid stuurt daarom later deze dinsdag een brief naar de Tweede Kamer waarin het adviseert de voorzieningen op 15 juni te openen. Dat advies is uitgegeven door het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseert over de coronacrisis. Deze adviezen worden bijna altijd overgenomen door de regering.

Ondernemers zijn blij met het advies omdat ze ook weer een stuk van het voorseizoen kunnen meepikken. Sommige vragen zich echter ook af waarom de voorzieningen niet direct open kunnen.

"Het aankomende weekend wordt het mooi weer en dat loopt de sector anders mis", zegt de directeur van HISWA RECRON in een reactie op de website van de belangenvereniging.