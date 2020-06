Een meerderheid van de Kamer vindt dat het kabinet voor 15 juni duidelijk moet maken hoe vliegtuigpassagiers onderling voldoende afstand kunnen houden om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Half juni worden de reisadviezen voor veel Europese bestemmingen versoepeld.

Een meerderheid van de Kamer stemde dinsdagmiddag in met die oproep van D66. Ook moet het kabinet volgens de Kamer het Outbreak Management Team (OMT) zo snel mogelijk om een advies over de verspreiding van het coronavirus in vliegtuigen vragen.

Er is nog veel onduidelijk rondom vliegreizen tijdens de crisis. Vanaf volgende week staan er weer meer vluchten gepland. Dan past het kabinet meerdere reisadviezen aan van 'alleen noodzakelijke reizen' (code oranje) naar 'let op, veiligheidsrisico's' (code geel). Het gaat daarbij om reizen naar het Caribisch deel van het koninkrijk en Europa, met uitzondering van Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

De Kamer constateert dat sommige Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen in een rij van drie stoelen de middelste plek vrijhouden om ervoor te zorgen dat passagiers onderling voldoende afstand kunnen houden.

RIVM: 'Passagier moet thuisblijven als hij zich ziek voelt'

In treinen zijn eveneens minder plekken beschikbaar om de anderhalvemeterregel na te kunnen leven, maar voor vliegtuigen lijkt dat nog niet te gelden. Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel is dat verschil te verklaren doordat het in vliegtuigen "ingewikkelder" is om afstand te bewaren en nog "tegen redelijke prijzen te kunnen vliegen", zei hij afgelopen weekend tegen de NOS.

Het is aan de vliegtuigmaatschappijen om te laten zien dat er veilig kan worden gevlogen. Van Dissel: "En dat begint met het feit dat iemand die vliegt thuisblijft als hij zich ziek voelt. Dus ik denk dat we daar zelf ook allemaal een belangrijke verantwoordelijkheid in hebben."

Premier Mark Rutte liet vorige week tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen in eerste instantie weten dat vliegtuigmaatschappijen zelf maatregelen moeten treffen om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Daarover zijn internationaal afspraken gemaakt door onder meer brancheorganisatie IATA.

"Dat zijn internationale standaarden en afspraken en dat kan dus ook wat dat betreft verschillen per maatschappij", zei Rutte.

Hij wilde vanwege het internationale karakter van de richtlijnen het OMT niet om een landelijk advies vragen. "Dat wordt gedaan op basis van internationale afspraken die heel strikt zijn en waar ook luchtvaartmaatschappijen zich aan hebben te houden", aldus de premier.

