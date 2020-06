Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag melding van twee zorgmedewerkers die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee zijn nu in totaal elf zorgmedewerkers, allen in de leeftijd van 45 tot en met 69 jaar, aan COVID-19 overleden.

Tot dusver weet het RIVM dat het om zeven medewerkers met achterliggend medisch lijden ging, terwijl dat bij twee anderen nog wordt onderzocht. Of de resterende twee overleden zorgmedewerkers daarvoor wél kerngezond waren, is niet bekend. NU.nl is in afwachting van een reactie van het RIVM.

In totaal testten bijna zeventienduizend zorgmedewerkers in de leeftijd van 18 tot en met 69 jaar positief op het coronavirus. Dat is een stijging van drieduizend medewerkers ten opzichte van de laatste update van 30 april. 529 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Het RIVM meldt dat niet duidelijk is of de zorgmedewerkers het virus tijdens hun werkzaamheden of in de persoonlijke sfeer hebben opgelopen. Zorgmedewerkers worden al langer ook getest als zij alleen milde symptomen vertonen. Daardoor zijn relatief veel besmettingen vastgesteld, aldus het RIVM.

Tot dusver zijn 47.739 mensen in Nederland met het coronavirus besmet geraakt. 11.794 besmette personen zijn opgenomen in het ziekenhuis, terwijl 6.016 coronapatiënten zijn overleden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.