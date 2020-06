Bij 60 procent van de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosevelt zijn antistoffen tegen het coronavirus aangetroffen, blijkt dinsdag uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Amerikaanse marine waar persbureau Reuters over schrijft. Deze cijfers bewijzen dat veel meer bemanningsleden besmet waren dan de marine aanvankelijk dacht.

Het vliegdekschip was begin april het onderwerp van een flinke rel. De betrokken commandant luidde de noodklok over de situatie op het schip. In eerste instantie waren acht opvarenden positief getest. Een week later bleken meer dan honderd van de bijna vijfduizend bemanningsleden besmet met het virus.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper vond het echter niet nodig de bemanning te evacueren. De minister besloot in plaats daarvan commandant Brett Crozier, die om een evacuatie had verzocht, te ontslaan vanwege diens kritiek op zijn besluit.

Het schip bleef echter vanwege de besmettingen wel voor anker liggen bij Guam, een eiland in de Stille Oceaan. Medewerkers van de Amerikaanse marine testten de bemanningsleden. Daaruit bleek dat een kwart van de bemanning besmet was. Nu blijkt het dus om een veel groter aandeel te gaan.

Slechts één sterfgeval aan boord, omdat bemanning jong en gezond is

Uiteindelijk werden bijna vierduizend bemanningsleden in quarantaine gezet. Zij mochten pas terugkeren op het schip als zij negatief op het coronavirus getest waren. Eén bemanningslid overleed aan de gevolgen van het virus. Het sterftecijfer lag volgens de onderzoekers zo laag, omdat de soldaten op het schip bovengemiddeld gezond en relatief jong zijn.

Persbureau Reuters, die de cijfers dinsdag publiceerde, baseert zich op anonieme bronnen binnen de Amerikaanse marine. Naar verwachting deelt de marine dinsdag een statement over de nieuwe cijfers.