Niet alle werknemers die werkzaam zijn in risicosectoren, waar mensen dicht op elkaar werken, gaan preventief getest worden op het coronavirus. Dat zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, maandagavond. Volgens Bruls gebeurt dat testen alleen aan de hand van een risicoanalyse.

"Je kunt niet alles en iedereen inspecteren. Dat betekent voor de GGD dat soms duizend of meer mensen gecontroleerd moeten worden. Dat wordt te veel", aldus Bruls na afloop van de vergadering van het Veiligheidsberaad, waarbij ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aanwezig was.

Als uit een analyse blijkt dat er bij een bedrijf mogelijk "iets aan de hand is", kan er uitgebreider getest worden.

"We kijken vooral naar mensen van wie we al weten dat die besmet zijn en testen dan in de omgeving. Of een situatie waarvan we zeggen: hier is een wat groter risico en moeten we meer testen", zegt Bruls.

Ook in vleessector niet iedereen preventief getest

De vleessector ligt onder een vergrootglas nadat eerder veel besmettingen werden geconstateerd bij meerdere filialen van vleesverwerker Vion.

Overigens is de voedselveiligheid niet in het geding door het hoge aantal besmette werknemers in slachterijen.

Niet alle mensen die in de vleessector werken gaan nu op het coronavirus getest worden, zegt Bruls. "Als je reëel bent kun dan je alle bedrijfstakken waar mensen bij elkaar in de buurt komen een risico noemen. Dan gaat het om de bloem- en bollenkwekers, fruitverwerkers. Dat wordt onhaalbaar. Daar heeft de GGD ook de capaciteit niet voor."

Zo'n 2 procent van tests positief

Vanaf 1 juni kan iedere Nederlander door de GGD getest worden op het coronavirus, maar alleen als sprake is van klachten.

In totaal zijn sinds het begin van de maand vijftigduizend tests afgenomen. Zo'n 2 procent daarvan was positief.

116 Coronatest nu voor iedereen: zo werkt de test en het contactonderzoek

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.