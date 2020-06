Zo'n zes op de tien inwoners van de Italiaanse stad Bergamo hebben antistoffen aangemaakt tegen het coronavirus, blijkt uit bloedonderzoek onder bijna tienduizend inwoners van de Italiaanse stad. Meer dan een op de tien personen raakten besmet met het virus, blijkt uit officiële cijfers.

De stad met 120.000 inwoners zag ten minste 13.609 personen besmet raken de laatste maanden. Daarnaast was er sprake van 568 procent oversterfte in vergelijking met dezelfde periode in de voorgaande vijf jaren, waarmee Bergamo statistisch gezien de zwaarst getroffen stad van Italië is.

Ziekenhuizen in de stad waren binnen enkele weken overweldigd door de enorme toestroom van patiënten en mortuaria lagen razendsnel vol met lichamen. Het leger vervoerde uiteindelijk lichamen naar andere plaatsen.

Bergamo werd tevens als epicentrum aangemerkt van de virusuitbraak in Italië, omdat het virus behalve de stad ook de regio Lombardije in zijn greep kreeg. Daar vielen in totaal meer dan 16.000 doden, terwijl heel Italië bijna 34.000 doden telt.

Niet zeker of onderzochte inwoners bevestigde patiënten waren

Van de bijna tienduizend onderzochte inwoners van Bergamo bleek dat 57 procent antistoffen had aangemaakt tegen het virus. Die personen zijn dus op een manier in contact gekomen met het virus, maar het is niet zeker of zij ook in beeld waren bij de regering als een bevestigde coronapatiënt.

Tevens werden ruim tienduizend gezondheidsmedewerkers getest. Bij hen bleek een op de drie personen antistoffen te hebben aangemaakt.

Het feit dat antistoffen werden gevonden in het bloed van de voormalig coronapatiënten, betekent niet dat zij immuun zijn voor het virus. Hoofd infectiebestrijding bij het Nederlandse Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu, Jaap van Dissel, herhaalde meermaals dat het gaat om "enige mate van immuniteit", maar het is niet duidelijk hoelang personen immuun blijven.

