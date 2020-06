De drukte op straat tijdens Hemelvaart twee weken geleden heeft geen effect gehad op de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Dat concludeert Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag tijdens het wekelijkse persmoment over de intensivecarecijfers. Ook de heropening van de basisscholen en het hervatten van de contactberoepen op 11 mei heeft geen effect gehad.

Kuipers bevestigde tijdens de persconferentie dat het "gevreesde effect" tijdens het hemelvaartsweekend is uitgebleven. Ook zei hij dat er geconcludeerd kan worden dat het heropenen van de basisscholen en het hervatten van contactberoepen op 11 mei geen effect heeft gehad op de cijfers. "We zien in de twee en drie weken daarna dat het aantal ziekenhuisopnames niet omhoog gaat."

Zomerse temperaturen tijdens het hemelvaartsweekend leidden op sommige plekken in Nederland tot veel drukte. Zo kwamen er duizenden mensen naar het strand van Scheveningen. Veiligheidsregio's hadden mensen eerder juist opgeroepen om drukke gebieden te vermijden om verdere verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen.

Ook bij de hervatting van de contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, en de heropening van de basisscholen werd gevreesd voor een toename in de verspreiding van het coronavirus, omdat 1,5 meter afstand houden bij deze beroepen en in het onderwijs niet altijd mogelijk is. "Er heerst veel angst in deze beroepsgroep: waarom wel een mondkapje in de trein en niet voor de kapper die een snor op nog geen 30 centimeter afstand moet knippen?" aldus een woordvoerder van FNV Mooi destijds.

105 Drukte en files bij Nederlandse stranden op stralende Hemelvaartsdag

Minder infectieuze en overdraagbare aandoeningen door maatregelen

Volgens Kuipers hebben naast de 1,5 meter ook andere maatregelen geholpen tegen de verspreiding van het coronavirus. Hij wijst op de goede hygiëne die veel Nederlanders de laatste maanden hanteren. Als gevolg daarvan zijn er ook minder andere infectieuze en overdraagbare aandoeningen, zoals griep, geconstateerd.

In Nederland liggen maandag nog 92 coronapatiënten op de intensive care. Er liggen daarnaast nog 365 coronapatiënten op andere afdelingen in het ziekenhuis.



Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.