Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt maandag drie nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Ook maakt het instituut melding van vijf nieuwe ziekenhuisopnames.

Een kanttekening bij de cijfers van het RIVM is dat er vertraging kan zitten tussen de dag van ziekenhuisopnames of sterfgevallen en de dag waarop die gerapporteerd worden. Veel sterfgevallen en ziekenhuisopnames van zaterdag en zondag worden pas na het weekend in de administratie verwerkt.

De werkelijke aantallen liggen daardoor mogelijk hoger dan de cijfers die het RIVM meldt.

Er zijn in de afgelopen 24 uur 165 nieuwe besmettingen met het COVID-19-virus gemeld. Dit aantal is zeer waarschijnlijk flink toegenomen doordat iedereen met coronagerelateerde klachten zich sinds 1 juni kan laten testen.

In totaal zijn inmiddels 6.016 Nederlanders overleden aan de gevolgen van het virus en werden 11.794 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het totale aantal besmettingen is opgelopen tot 47.739.

Het RIVM stelt dat het aantal besmettingen in Nederland sinds eind maart afneemt. De aantallen nieuwe patiënten, ziekenhuisopnames, ic-opnames en sterfgevallen per dag duiden daarop.

