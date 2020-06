Arbeidsmigranten zouden niet meer samen in één slaapkamer gehuisvest mogen worden door uitzendbureaus, blijkt uit een conceptversie van een advies aan de regering volgens RTL Nieuws. Deze week komt naar verwachting het definitieve advies over de verspreiding van het coronavirus onder arbeidsmigranten.

Het conceptadvies van de onderzoeksgroep onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer gaat specifiek over huisvesting van arbeidsmigranten die in risicosectoren werken, zoals de tuinbouw en vleesverwerking. Ook moet er volgens het document in alle sectoren een einde komen aan de overvolle busjes waarmee arbeidsmigranten door hun werkgevers vervoerd worden.

Het lijkt te gaan om voorlopige punten, die nog kunnen veranderen in het uiteindelijke advies.

Afgelopen weken zijn meerdere besmettingen vastgesteld bij twee fruittelers in de Betuwe en een aantal filialen van vleesverwerker Vion. Een Vion-slachterij in Apeldoorn werd gesloten nadat ruim 150 medewerkers positief testten op het virus.

Een aantal sectoren lijkt kwetsbaarder voor het coronavirus. Ook in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland zijn brandhaarden vastgesteld in slachthuizen. Vermoedelijk zijn de sectoren ontvankelijker voor het virus omdat arbeidsmigranten samen worden gehuisvest en vervoerd door uitzendbureaus. Ook werkomstandigheden en de afgesloten ruimtes waarin ze werken, spelen mogelijk een rol.

Samenwonende uitzendkrachten zijn geen huishouden

Sommige uitzendbureaus zeggen dat gezamenlijk vervoer in busjes mag, omdat de migranten samenwonen. De arbeidskrachten vallen volgens die redenering onder één huishouden. Een aantal veiligheidsregio's in Nederland staat dit toe, terwijl andere het verbieden.

In het conceptadvies zou staan dat arbeidsmigranten niet als één huishouden gezien kunnen worden. Werkgevers zouden de uitzendkrachten op afstand moeten vervoeren, bijvoorbeeld in touringcars.

De werknemers in risicosectoren zouden daarbij een eigen slaapkamer aangeboden moeten krijgen van de uitzendbureaus, tenzij ze de voorkeur hebben om een slaapkamer te delen.

Duitsland nam strenge wet aan na uitbraak slachterijen

Een woordvoerder van Roemer zegt tegen NU.nl niet te kunnen reageren op de berichtgeving van RTL Nieuws.

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt Roemer maatregelen om de verspreiding van het coronavirus onder arbeidsmigranten tegen te gaan en hun werkomstandigheden te verbeteren.

De oud-partijleider komt vermoedelijk later deze week met een definitief advies. Het is nog lang niet zeker tot in hoeverre de aanbevelingen worden overgenomen door de regering, omdat Roemer vanwege de urgentie zijn werk binnen een korter tijdsbestek dan normaal moet afronden.

In Duitsland is onlangs een wet aangenomen die het gebruik van uitzendkrachten in slachterijen vanaf 2021 verbiedt. Bij verschillende slachterijen werden slechte werkomstandigheden aangetroffen en kon de 1,5 meter niet nageleefd worden.