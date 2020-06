Een week nadat de GGD's een landelijk nummer voor de aanvraag van coronatesten hebben geopend, zijn bijna 60.000 afspraken gemaakt en bijna 50.000 coronatesten afgenomen. Dat zegt Sjaak de Gouw, portefeuillehouder Infectieziektebestrijding van GGD GHOR, zondagavond in de uitzending van Op1. Ongeveer duizend coronatesten bleken positief.

In totaal werden vorige week 59.090 afspraken gemaakt en 49.228 testen afgenomen. De ongeveer tienduizend resterende testen worden maandag afgenomen, zegt De Gouw. Bij ongeveer 2 procent van de bijna 50.000 tests was de uitslag positief, wat neerkomt op ongeveer duizend tests.

"Toen we in de zorg testten was zo'n 17 procent van de testen positief onder bewoners (van zorginstellingen, red.) en medewerkers. Vervolgens testten we ook de leraren en contactberoepen, waarna dat percentage naar 5 procent daalde", aldus De Gouw.



"We waren er al wel van uitgegaan dat het aantal positieve testen - nu de testmogelijkheden nog verder zijn uitgebreid - onder de 5 procent zou liggen en dat blijkt."

Testcapaciteit bleek voldoende

De GGD heeft op basis van gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het aantal mensen met een luchtweginfectie de maximale capaciteit van de telefoonlijnen en testen berekend. "Voor het aantal testen dat is afgenomen, is dat ook voldoende geweest."

Hoewel de testcapaciteit evenredig over het land is verdeeld, bleek de druk op de testlocaties op de ene plek hoger dan op de andere. Zo belden in Brabant en Limburg relatief veel mensen en werden daar ook relatief meer tests afgenomen, ziet De Gouw. "We zien hierin wel verschillen in het land. Maar we weten niet of dat komt doordat er meer luchtweginfecties in dat gebied zijn of meer verontruste mensen."

'Vloedgolf aan mensen' probeerde telefoonnummer te bellen

Het landelijke telefoonnummer werd op 1 juni geopend. Iedereen met coronagerelateerde klachten kan via 0800-12 02 een afspraak voor een test maken.

De eerste dagen probeerde een "vloedgolf aan mensen" het telefoonnummer te bereiken, zegt De Gouw. Hoewel het precieze aantal bellers niet bekend is, stond het aantal unieke bellers na een week op bijna 90.000. Een aantal mensen heeft door drukte op de telefoonlijnen meerdere keren moeten bellen om een afspraak te kunnen maken.

Opvallend is dat veel mensen niet naar de lijn belden om een afspraak te maken, maar om vragen te stellen over het coronavirus, vertelt De Gouw. "Mensen zonder klachten, mensen die naar het buitenland wilden of mensen die familie op bezoek kregen", licht hij toe. "Zelfs zondag belde nog 40 procent van de mensen met iets anders dan een testvraag."

