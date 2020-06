Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zondag twee nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dit is het kleinste aantal overleden coronapatiënten binnen een etmaal sinds 11 maart, toen één sterfgeval werd gemeld. Ook maakt het RIVM melding van vier nieuwe ziekenhuisopnames.

Het aantal besmettingen is met 239 toegenomen. Sinds 1 juni kan iedereen met aan COVID-19 gerelateerde klachten zich laten testen. Zeer waarschijnlijk is het aantal nieuwe besmettingen daardoor groter dan in de voorgaande weken.

In totaal zijn in Nederland 47.574 mensen positief getest op het coronavirus. 11.789 besmette personen werden opgenomen in het ziekenhuis en zeker 6.013 coronapatiënten zijn overleden.

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen 24 uur positief getest, opgenomen in het ziekenhuis of overleden. Sommige testresultaten, ziekenhuisopnames en sterfgevallen worden pas later gemeld. Ook loopt de registratie van de cijfers in het weekend vaak vertraging op.

De werkelijke cijfers liggen daarnaast waarschijnlijk hoger dan de cijfers die het RIVM meldt, omdat niet alle coronapatiënten zijn getest.

Aantal besmettingen neemt sinds eind maart af

Volgens het RIVM neemt het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland al sinds eind maart af. Dat blijkt uit het aantal nieuwe patiënten, ziekenhuisopnames, ic-opnames en sterfgevallen.

Zaterdag meldde het RIVM drie nieuwe ziekenhuisopnames. Dat is de kleinste toename sinds het aantal opnames voor het eerst werd bekendgemaakt op 14 maart.

