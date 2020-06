India versoepelt maandag veel maatregelen omtrent de lockdown, waar het land inmiddels al ruim twee maanden in zit. Ondertussen grijpt het coronavirus, na een aanloopperiode, rap om zich heen in het land. Waarom heropent India zijn samenleving op het moment dat de pandemie op zijn hoogtepunt lijkt?

Vanaf maandag zijn onder meer restaurants, winkelcentra en gebedshuizen in India weer open voor bezoekers. Het Indiase kabinet kondigde dat zaterdag aan, op dezelfde dag waarop het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen in het land voor het eerst boven de tienduizend uitkwam. Het ging om 10.438 gevallen.

Premier Narendra Modi stipte eerder al aan dat de uitbraak in zijn land nog niet onder controle is, maar waarschuwde dat het langer op slot houden van de samenleving en met name de economie mogelijk meer schade zou aanrichten.

Veel Indiërs zijn werkzaam in en afhankelijk van de branches die het hardst worden geraakt door de coronacrisis. Door de sluiting van winkels en restaurants werd voedsel nog schaarser en moeilijker verkrijgbaar, terwijl Indiërs ook niet meer op de vrijgevigheid van religieuze instellingen konden rekenen.

Miljoenen Indiërs verloren door de coronacrisis hun baan en moesten noodgedwongen de steden verlaten en terugkeren naar hun geboortedorpen. Daardoor bereikte het coronavirus ook de afgelegen dorpen. In eerste instantie dook het virus vooral in de dichtbevolkte steden op.

De steden kregen te maken met een werknemerstekort en omzetdalingen in branches die nog wel draaien, waardoor veel winkels en bedrijven alsnog failliet gingen.

Lange aanloop, snelle ontwikkeling

Met ongeveer 1,3 miljard inwoners heeft India op China na de grootste bevolking ter wereld. Gecombineerd met de niet al te beste reputatie die India heeft op het gebied van gezondheidszorg en hygiëne, lag het in de lijn der verwachting dat het coronavirus juist daar veel schade zou aanrichten.

India leek in eerste instantie echter gespaard te worden. De eerste besmetting in het land werd weliswaar op 30 januari al vastgesteld, maar toen het aantal besmettingen eind maart in veel (Europese) landen een piek bereikte, lag het aantal besmettingen in India slechts rond de duizend.

Artsen en wetenschappers zeiden dat vooral de vroeg ingestelde lockdown - het land ging op 24 maart op slot - en het feit dat de bevolking relatief jong is ervoor zorgden dat het virus weinig grip op India leek te krijgen. Dat veranderde ondanks de lockdown in de loop van april.

Tussen 1 april en 1 mei vertwintigvoudigde het aantal besmettingen in India, om vervolgens tussen 1 mei en 1 juni nog eens te vervijfvoudigen. Volgens de laatste cijfers telt India inmiddels 250.000 bevestigde besmettingen en meer dan 7.000 overleden coronapatiënten. Dat zijn er voor een land met zo'n groot inwoneraantal nog relatief weinig, maar er zijn grote zorgen over de ontwikkelingen.

Daarnaast is het vanwege de beperkte testcapaciteit zo goed als zeker dat de werkelijke cijfers in India veel hoger liggen. Zo worden alleen de sterfgevallen in ziekenhuizen meegerekend, terwijl experts menen dat veruit de meeste coronapatiënten thuis overlijden.

Sinds 3 juni breidt India het aantal tests wel uit, maar nog altijd voeren bijna alle provincies minder dan duizend tests per miljoen inwoners uit. Bovendien zit er een vertraging in de cijfers, waardoor het effect van de toegenomen testcapaciteit pas later in de cijfers is terug te zien. De snelle stijging in april en mei is dus niet te verklaren door de uitbreiding van de testcapaciteit.

Zorgen over te snelle heropening

Premier Modi benadrukte dat de aangekondigde versoepelingen voor maandag vooral van economische aard zijn en dat verdere versoepelingen uiterlijk in juli besproken worden.

Gezondheidsexperts in binnen- en buitenland hebben echter al zorgen over de in hun ogen te snelle versoepeling van de lockdown geuit. De vooraanstaande Indiase epidemioloog Giridhar Babu uitte stevige kritiek op de heropening van religieuze gebouwen en tempels. Hij wees erop dat religieuze bijeenkomsten wereldwijd een van de grootste verspreidingsrisico's en brandhaarden vormen.

Ook wereldgezondheidsorganisatie WHO riep India op de versoepeling van de lockdown te heroverwegen. Mike Ryan, het hoofd van het crisisteam van de WHO, waarschuwde vrijdag al voor de gevolgen.

"Voor zo'n groot en dichtbevolkt land als India heeft een te vroege heropening grote gevolgen. Het virus kan zich snel weer verspreiden als de versoepelingen te snel gaan", aldus Ryan.

De maatregelen die nog wel intact blijven, zijn volgens artsen naar alle waarschijnlijkheid niet afdoende om het virus in bedwang te houden. Het kabinet van Modi vindt het op dit moment echter belangrijker om te proberen de economie te stimuleren.

