Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zaterdag drie nieuwe ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus. Dat is de kleinste toename sinds 14 maart, toen het RIVM voor het eerst het aantal nieuwe opnames bekendmaakte.

Tevens meldde het RIVM zes nieuwe doden en 183 nieuwe besmettingen in Nederland. Die laatste toename is zeer waarschijnlijk het gevolg van het feit dat iedereen met klachten zich sinds 1 juni kan laten testen. De uitslag volgt in de meeste gevallen binnen enkele dagen.

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden pas later gemeld.

In totaal overleden inmiddels 6.011 Nederlanders aan de gevolgen van het coronavirus en werden 11.785 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het totale aantal besmettingen staat nu op 47.335.

Alle werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk een stuk hoger dan de cijfers die het RIVM meldt, omdat niet alle COVID-19-patiënten zich laten testen.

Het RIVM stelt sinds eind maart dat het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland aan het afnemen is. Zowel het aantal nieuwe patiënten, het aantal ziekenhuis- en ic-opnames als het aantal sterfgevallen per dag duidt daarop.

